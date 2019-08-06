أردني يقتل شقيقته بـ شاكوش خوفًا عليها من الجن

وطنا اليوم-عمان:كشفت مصادر مقربة من التحقيق بقضية مقتل ثلاثينية على يد شقيقها داخل منزل عائلتها في لواء الرمثا دوافع القاتل الذي كان وراءها إصابته بمرض نفسي دفع مدعي عام الجنايات إحالته إلى المركز الوطني للصحة النفسية مع توقيفه ١٥ يوما قابلة للتجديد .

الجريمه التي نفذها شقيق المغدورة نفذت بضرب شقيقته بالمطرقه على رأسها إلى أن فارقت الحياة مدعيا خوفه على شقيقته من تلبسها للجن لها.

القاتل ادعى خلال التحقيق معه وفق ذات المصادر بأنه يمتلك صفحة على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك وانه تعرض للتهديد من قبل تنظيم داعش الإرهابي ليعود بعدها ويدعي بأنه وخلال نومه قام أشقائه بالاعتداء عليه جنسيا إلا أن الادعاء الثالث الذي ادعاه هو أن أشخاصا يحضرون له ليلا "بلبسوه" ويقومون بطلب طلبات منه .

وتابع المصدر أن القاتل اعترف بارتكاب الجريمة خوفا على شقيقته المغدورة بأن يتلبسها "الجن" فقام بقتلها بالمطرقه (شاكوش) .

ووجه المدعي العام تهمة القتل القصد مقررا توقيفه في مركز إصلاح وتأهيل جديده ١٥ يوما قابله للتجديد في مركز إصلاح وتأهيل جديده مع إصدار قرار لإدارة المراكز إحالته للمركز الوطني للصحة النفسية لتقييم وضعه النفسي والعقلي.