 وطنا نيوز -شاب يقدم على قتل شقيقته بواسطة مطرقه بلواء الرمثا
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شاب يقدم على قتل شقيقته بواسطة مطرقه بلواء الرمثا
التاريخ : 04-08-2019 09:46:13 المشاهدات: 166

وطنا اليوم-عمان: أقدم شخص مساء الثلاثاء على قتل شقيقته بالضرب على رأسها عدة ضربات بأداة راضة " مطرقة " ، داخل منزلهم في الرمثا ، وفق مصدر أمني.
من جهته قال مصدر أمني: أنه ورد بلاغ الى غرفة عمليات شرطة الرمثا مساء الثلاثاء حول وفاة فتاة ثلاثينة داخل منزل ذوويها ، وعلى الفور تم التحرك للمكان حيث تبين ان الفتاة قد توفيت نتيجة ضربها من قبل شقيقها بواسطة أداة راضة ، اثر خلاف حصل بينهما .
ولفت المصدر الى أنه القبض على شقيقها الفاعل وبوشرت التحقيقات.


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