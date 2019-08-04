شاب يقدم على قتل شقيقته بواسطة مطرقه بلواء الرمثا

وطنا اليوم-عمان: أقدم شخص مساء الثلاثاء على قتل شقيقته بالضرب على رأسها عدة ضربات بأداة راضة " مطرقة " ، داخل منزلهم في الرمثا ، وفق مصدر أمني.

من جهته قال مصدر أمني: أنه ورد بلاغ الى غرفة عمليات شرطة الرمثا مساء الثلاثاء حول وفاة فتاة ثلاثينة داخل منزل ذوويها ، وعلى الفور تم التحرك للمكان حيث تبين ان الفتاة قد توفيت نتيجة ضربها من قبل شقيقها بواسطة أداة راضة ، اثر خلاف حصل بينهما .