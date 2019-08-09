ضبط 9 أشخاص بحوزتهم كمية من أشتال الماريجوانا

وطنا اليوم-عمان:نفذت ادارة مكافحة المخدرات، الأحد، مداهمة في منطقة السامك جنوب العاصمة عمان، القت خلالها القبض على ثلاثة اشخاص احدهم بحقه ٩ طلبات امنية وبحوزتهم كمية من اشتال الماريجوانا المخدرة .

وقال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام ان الفريق الخاص التابع لادارة مكافحة المخدرات نفذ مداهمة لأحد المواقع في منطقة السامك جنوب العاصمة بعد ورود معلومات حول استخدامه من قبل مطلوبين ومشبوهين لزراعة المواد المخدرة .

وأكد الناطق الاعلامي ان المداهمة أفضت بإلقاء القبض على ثلاثة اشخاص احدهم مطلوب بحقه ٩ طلبات امنية وضبط كمية كبيرة من مادة الماريجوانا المخدرة زرعت في ذلك الموقع وبوشرت التحقيقات .