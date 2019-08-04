الأمن يداهم نوادي ليلية في عمّان.. ويضبط فتيات مخالفات

وطنا اليوم-عمان:قال الناطق الإعلامي بإسم مديرية الأمن العام انه بتاريخ ٢٠١٩/٠٨/٠٢م شُكلت لجنة أمنية في محافظة العاصمة وتضم اعضاء من ( محافظة العاصمة ، مديرية الامن العام ، وزارة العمل ، وزارة السياحة والاثار وامانة عمان )للكشف على المنشآت السياحية والمحلات العامة والتأكد من التزامها بالأنظمة والقوانين المعمول بها ، حيث قامت اللجنة بالكشف على ستة مواقع منها ، حيث ضبطت في الموقع الأول وهو عبارة نادي ليلي في منطقة الدوار الخامس مخالفات صحية ومهنية وعمالية وضبطت عشر فتيات من جنسيات اجنبية مختلفة مخالفات لشروط الإقامة ، فيما ضبطت ثلاث فتيات من جنسيات اجنبية مختلفة مخالفات لشروط الإقامة في نادي ليلي آخر في منطقة عبدون . في حين جرى الكشف على أربع محال لبيع المشروبات الكحولية حيث تبين مخالفتهم للأوامر والتعليمات الصادرة عن وزارة الداخلية والتي تقضي بضرورة إغلاق مثل تلك المحال عند الساعة الثانية عشرة صباحاً.

وأوضح الناطق الإعلامي في بيان، أنه لدى وصول اللجنة لموقع النادي الليلي الواقع في منطقة عبدون فقد قامت على الفور حوالي ٤٠ فتاة بالهروب عبر مخرج الطوارئ ، وهو عبارة عن سلم غير مطابق لمعايير السلامة العامة ، ولم يتم ملاحقتهنّ حفاظاً على سلامتهنّ ، فيما جرى ضبط الفتيات الثلاث اثناء خروجهن من النادي وبالشارع العام ، وان الفيديو الذي جرى تداوله يعود للحظة ضبط الفتيات الثلاث اثناء هروبهن .

وتابع الناطق الإعلامي أنه جرى تسليم الفتيات المضبوطات للمركز الأمني المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهن ، فيما تم مخاطبة باقي الجهات المعنية بما تم ضبطه من مخالفات في كافة الأماكن التي جرى الكشف عليها لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها ، علما بانه وبنفس التاريخ جرى ضبط عدد من الاشخاص المطلوبين والمشبوهين في مثل هذه الاماكن .