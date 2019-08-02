ضبط مركبة سرفيس تعلق بها شخصان أثناء مسيرها للتزلج

وطنا اليوم-عمان:تمكن العاملون في إدارة السير/ المباحث المرورية من ضبط سائق مركبة عمومية (سرفيس) جراء انتشار مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه المركبة اثناء المسير على طريق اتوستراد الزرقاء _عمان وقد تعلق بصندوقها الخلفي شخصان وهما ينتعلان احذية تزلج بعجلات، وبشكل مستهتر وغير مبالي عرض حياتهما ومستخدمي الطريق للخطر

حيث تم بعد البحث والتحري وجمع المعلومات من تحديد المركبة وسائقها وجرى ضبطهما وحجز المركبة في ساحة الحجز المخصصة لذلك، وتبين أيضاً أن السائق يرتكب مخالفة قيادة مركبة برخصة قيادة لا تخوله فئتها حق قيادتها، وعليه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة بحقه