الرئيسية | جرائم وحوادث مرافقين لطفل يعتدون بالضرب على طبيب في طوارىء معان

وطنا اليوم-عمان :تعرض طبيب الطوارئ في مستشفى معان الحكومي الى اعتداء بالضرب وهو على راس عمله من قبل اربعه مرافقين لطفل.

وفي التفاصيل وفق موقع "اخبار وزارة الصحة الالكتروني " ان طفلا وصل الى المستشفى يشكو من حاله تشنج وبعد اجراء الاسعافات الاوليه للطفل من قبل اخصائيي الاطفال والكادر المناوب بالمستشفى في وحدة الطوارىء الى ان استقرت حالة الطفل وتحسن وضعه الصحي طلب من الاهل/ المرافقين تسجيل الطفل وفتح ملف طبي له لاستكمال باقي الاجراءات التشخيصيه والعلاج للطفل .

غير ان مرافقي الطفل قاموا وبعد مشادة كلامية بالتهجم على طبيب الطوارئ بالشتم والضرب مما ترتب عليه اصابة الطبيب بجروح وكدمات في الوجه واصابه حادة في العين اليسرى وصفت بالسيئه وهو الان يتلقى العلاج في مستشفى الكرك الحكومي الذي نقل ليه مساء امس ولا يزال بالمستشفى يتلاقى العلاج .

ولم يذكر موقع "اخبار وزارة الصحة الالكتروني " تفاصل او ردود فعل جرت بعد واقعة الاعتداء من قبل المسؤولين حتى اعداد التقرير .

تابعنا على تطبيق نبض

التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.

• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.

• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر. لا يوجد تعليقات على هذا الخبر