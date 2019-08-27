 وطنا نيوز -وفاة طفلة اختنقت بشال في الكرك
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وفاة طفلة اختنقت بشال في الكرك
التاريخ : 02-08-2019 11:38:11 المشاهدات: 965

وطنا اليوم-عمان:توفيت طفلة تبلغ من العمر 12 عاما اثر اختناقها بشالها في منزلها في قرية سول بمحافظة الكرك ، وفقا لمصدر طبي.
وبين المصدر  ان الطفلة تعرضت للاختناق بعد أن علق شالها في سلم المنزل ، حيث اسعفت الى المستشفى ، لكن الطبيب المناوب اكد وفاتها.
وشكلت لجنة طب شرعي ثلاثيه لتحديد اسباب الوفاة ، والتي تبين لها ان الوفاة نتجت عن الاختناق الناتج عن رباط ضاغط على العنق، حيث سلمت نتائج التشريح والنتائج المخبرية للاجهزة الامنية لاستكمال التحقيقات.

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