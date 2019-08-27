وفاة طفلة اختنقت بشال في الكرك

وطنا اليوم-عمان:توفيت طفلة تبلغ من العمر 12 عاما اثر اختناقها بشالها في منزلها في قرية سول بمحافظة الكرك ، وفقا لمصدر طبي.

وبين المصدر ان الطفلة تعرضت للاختناق بعد أن علق شالها في سلم المنزل ، حيث اسعفت الى المستشفى ، لكن الطبيب المناوب اكد وفاتها.