وفاتان بحادث تصادم مروع في العاصمة عمان

وطنا اليوم-عمان:توفي شخصان نتيجة تعرضهم لإصابات بالغة في مختلف أنحاء الجسم، الخميس، إثر حادث تصادم وقع مابين مركبتين قرب نادي الجواد العربي في العاصمة عمان.

وقال الدفاع المدني في بيان له إن كوادر الإنقاذ والإسعاف في مديرية دفاع مدني غرب عمان تعاملت الحادث، حيث عملت فرق الإسعاف على معالجة الحادث وإخلاء إحدى الوفيات إلى مستشفى دار السلام والأخرى إلى مستشفى النديم الحكومي .