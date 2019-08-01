سيدة تناشد الأردنيين مساعدتها بالبحث عن ابنتها المفقودة

وطنا اليوم-عمان:ناشدت سيدة المواطنين مساعدتها بالبحث عن ابنتها "زينب محمد إبراهيم برادعي" التي قالت إنها مفقودة منذ يوم السبت الماضي.

وأشارت والدة زينب إلى أن الاتصالات انقطعت بابنتها منذ أن غادرت محل إقامتها في منطقة أبو علندا بالعاصمة عمان.

هذا وتحقق الأجهزة الأمنية في ملابسات اختفاء سيدة عن منزلها بمنطقة أبو علندا في العاصمة عمّان منذ أيام، في الوقت الذي ناشدت فيه عائلتها من أجل المساعدة في البحث عنها وإبلاغ الأمن حال العثور عليها.

وتخشى العائلة من تعرض ابنتهم "زينب محمد إبراهيم برادعي" لمكروه، بعد اختفاء آثارها منذ صباح يوم السبت الماضي.

والسيدة المفقودة، أم لثلاثة أطفالهم "13 -12 – 6" أعوام، وتعاني من أمراض عدة، وقد غابت عن المنزل فيما أدويتها الخاصة بها وأغراضها الخاصة ليست بحوزتها.