 وطنا نيوز -سيدة تناشد الأردنيين مساعدتها بالبحث عن ابنتها المفقودة
اليوم :
Email: watananews@gmail.com
سيدة تناشد الأردنيين مساعدتها بالبحث عن ابنتها المفقودة
التاريخ : 01-08-2019 08:01:33 المشاهدات: 1425

وطنا اليوم-عمان:ناشدت سيدة المواطنين مساعدتها بالبحث عن ابنتها "زينب محمد إبراهيم برادعي" التي قالت إنها مفقودة منذ يوم السبت الماضي.

وأشارت والدة زينب إلى أن الاتصالات انقطعت بابنتها منذ أن غادرت محل إقامتها في منطقة أبو علندا بالعاصمة عمان.

هذا وتحقق الأجهزة الأمنية في ملابسات اختفاء سيدة عن منزلها بمنطقة أبو علندا في العاصمة عمّان منذ أيام، في الوقت الذي ناشدت فيه عائلتها من أجل المساعدة في البحث عنها وإبلاغ الأمن حال العثور عليها. 

وتخشى العائلة من تعرض ابنتهم "زينب محمد إبراهيم برادعي" لمكروه، بعد اختفاء آثارها منذ صباح يوم السبت الماضي. 

والسيدة المفقودة، أم لثلاثة أطفالهم "13 -12 – 6" أعوام، وتعاني من أمراض عدة، وقد غابت عن المنزل فيما أدويتها الخاصة بها وأغراضها الخاصة ليست بحوزتها.


تابعنا على تطبيق نبض
التعليقات

تنويه

 • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.
• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.
• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.
• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر.

لا يوجد تعليقات على هذا الخبر
اضافة تعليق
الاسم
البريد الإلكتروني
التعليق