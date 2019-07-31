الرئيسية | جرائم وحوادث التنمية تضبط حدثاَ متسولاَ يمتلك والده سيارتي تكسي

وطنا اليوم-عمان:ضبطت كوادر وحدة مكافحة التسول في وزارة التنمية الاجتماعية، الاربعاء 31/7/2019، حدثا متسولا على اشارات خلدا يستعطف المواطنين عن طريق بيع العلكه ،وجرى إيداعه في مركز مادبا لرعاية المتسولين.

وقال مدير مكافحة التسول ماهر كلوب ان نظام الاستعلام الوطني كشف أن والده يتقاضي راتب تقاعدي مقداره ٢٩٠دينار، ويمتلك 3 سيارات حديثة تعمل اثنتان منهن "تكسي" عمومي في العاصمة عمان و ولديه سجل تجاري.

ومن جانبه بين الناطق الاعلامي باسم وزارة التنمية الاجتماعية اشرف خريس ان التسول اخذ عدة اشكال وممارسات واساليب احتيالية لاستدراج شفقة المواطنيين و الحصول على المال.

كما وأشار خريس إلى أن الدراسات الاجتماعية التي أجرتها الوزارة لأوضاع المتسولين المضبوطين اثبتت بأن التسول أصبح وسيلة سريعة لجني المال و ليس بدافع الفقر.

وناشد خريس المواطنيين بعدم التعاطي مع ممتهني التسول ، مؤكدا على ضرورة ايصال التبرعات والصدقات إلى الجهات المرخصة لتصل إلى مستحقيها.

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