اصابة رجلي أمن خلال مداهمات أمنية

وطنا اليوم-عمان:قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام ان العاملين في ادارة مكافحة المخدرات نفذوا صباح اليوم حملة امنية باسناد من الفريق الخاص التابع للادارة في لواء ناعور جنوب العاصمة دوهم خلالها اماكن تواجد عدد من تجار ومروجي المواد المخدرة ، حيث القي القبض في المداهمة الاولى على شخصين وضبط بحوزتهما ٢١ كفا من مادة الحشيش المخدرة وكمية من ذات المادة مقطعة ومجهزة للبيع ، اضافة الى ٤٣٣٦ حبة مخدرة وسلاح ناري ، فيما القي القبض على خمسة اشخاص اخرين في منزلين جرى مداهمتهما وعثر في تلك المنازل على مجموعة من القوارير المزروعة بمادة الماريجوانا المخدرة ، فيما القي القبض في المداهمة الاخيرة على شخص مطلوب بحوزته كمية من المواد المخدرة .

وفي لواء الرمثا وردت معلومات للعاملين في ادارة مكافحة المخدرات حول تواجد اربعة اشخاص في مزرعة مهجورة في اللواء ويقومون بتجهيز كميات كبيرة من مادة الحشيش الصناعي من اجل ترويجها ، حيث تم التحرك للمكان ومداهمته ليقوم اولئك الاشخاص بمحاولة الفرار حيث جرت متابعتهم والقي القبض على ثلاثة منهم وبتفتيش المكان عثر على ٣ كغم من مادة الحشيش الصناعي اضافة الى ١٣٠ كيساً صغيرا مجهزا للبيع ويحوي ذات المادة .

وفي وسط العاصمة القي القبض على احد مروجي المواد المخدرة وضبط بحوزته كفان من مادة الحشيش المخدرة و١٣٠ حبة مخدرة ، حيث قادت التحقيقات في القضية للتوصل لشخص اخر من مروجي المواد المخدرة وبالبحث عنه تم تحديد مكان تواجده داخل مركبة برفقة شخصين في منطقة المحطة حيث جرى ايقافه وضبطه وبحوزته كف من مادة الحشيش المخدرة ليقوم عندها الشخصان اللذان يرافقانه بمحاولة الفرار من المكان بواسطة المركبة حيث قاما اثناء ذلك بصدم احدى المركبات التابعة للادارة وجرى ضبطهما ونتج عن الحادث اصابة اثنين من كوادر مكافحة المخدرات وهما قيد العلاج .