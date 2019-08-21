تفاصيل مثيرة في مقتل المُسعف الفلسطيني حميدات بالأردن

وطنا اليوم-عمان: كشفت مصادر فلسطينية، أن قتيل جريمة الدوار السابع، في عمّان، التي كشف الأمن ملابساتها مؤخرا، هو ضابط الإسعاف حمزة محمد سليمان حميدات البالغ من العمر 50 عاما.

وبحسب هذه المصادر، فقد غادر المغدور حميدات إلى الأردن قبل 10 أيام، بهدف تسجيل أكثر من 45 حاجا وبحوزته مبلغ مالي كبير.

وكان الناطق الاعلامي باسم مديرية الأمن العام، قد قال في تصريحات صحفية، ان الامن العام تلقى بتاريخ ٢٠١٩/٠٧/٢٢، من قبل عائلة ذوي شخص من جنسية عربية ، بعد دخوله للمملكة وانقطاع الاتصال به ، حيث شكل على الفور فريق تحقيق من شعبة بحث جنائي اقليم العاصمة لمتابعة التحقيق في فقدان ذلك الشخص .

واضاف، باشر فريق التحقيق بجمع المعلومات حول الشخص المفقود منذ لحظة دخوله للمملكة، حيث توصل الى الاشتباه بفتاة وشخص اخر والقي القبض على الفتاة ، فيما تبين ان الشخص الآخر المشتبه به قد غادر البلاد ، وبالتحقيق مع الفتاة اعترفت بانه في منطقة الدوار السابع اقدم المشتبه به وعلى اثر خلافات سابقة مع المغدور على طعنه بقصد قتله وانها قامت بمساعدته في ذلك.

وتابع، انه وبمتابعة المشتبه به وجمع المعلومات حوله تبين انه قد دخل الى المملكة مرة أخرى حيث جرى ضبطه ، وبالتحقيق معه اعترف بقتل المغدور على اثر خلافات سابقة وانه قام بنقل الجثة الى منطقة خالية من السكان في محافظة مادبا ودفنه هناك ، و تم الحصول على موافقة المدعي العام وإخراج الجثة بحضور المدعي العام والطبيب الشرعي، وسيتم إحالة القضية لمدعي عام محكمة الجنايات الكبرى.