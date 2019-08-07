ثلاثة وفيات أحدهم عربي بمشاجرة وحرق محال في مادبا

وطنا اليوم-عمان:توفي ثلاثة أشخاص الأول في مشاجرة في محافظة مادبا، واثنان آخرين أحدهم من جنسية عربية نتيجة أعمال شغب وحرق أحد المحال التجارية .

وقال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام ان بلاغا ورد لمديرية شرطة محافظة مأدبا مساء الامس بحدوث مشاجرة داخل احد المحال التجارية في محافظة مأدبا نتج عنها وفاة شخص تعرض للطعن حيث جرى ضبط الفاعل.

وبالتحقيق معه أفاد ان مجموعة من الاشخاص تهجموا على المطعم الذي يعمل به اثر خلاف سابق بينه وبين احدهم وانه واثناء ذلك اقدم على طعن احد اولئك الاشخاص.

واضاف الناطق الاعلامي انه وعلى اثر ذلك قامت مجموعة من الاشخاص بأعمال شغب وإضرام النار بمحلين تجاريين (لا علاقة لصاحبيهما بالمشاجرة) وفي منطقة بعيدة عن مكان حدوث المشاجرة حيث تبين وفاة شخصين كانا داخل المحلين أحدهما من جنسية عربية بسبب الاختناق وبوشرت التحقيقات .