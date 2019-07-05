وفاة وإصابة 4 في حادث تصادم بمحافظة الزرقاء

وطنا اليوم-عمان:صرحت إدارة الإعلام في الدفاع المدني بأنَّ كوادر الإنقاذ والإسعاف في/ مديرية دفاع مدني الزرقاء تعاملت اليوم مع حادث تصادم وقع مابين مركبتين في منطقة جريبا، مما أدى إلى وفاة شخص وإصابة أربعة أشخاص آخرين بجروح ورضوض مختلفة.

وأضافت إدارة الإعلام أن فرق الإسعاف عملت على تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين ونقلهم وإخلاء الوفاة إلى مستشفى الأمير فيصل الحكومي، وحالة المصابين العامة متوسطة .