ضبط 6 مطلوبين خطرين ومسلحين خلال مداهمة في جرش

وطنا اليوم-عمان:داهم جهاز البحث الجنائي مساء الأربعاء، مجموعة من الاشخاص المطلوبين الخطرين والمشبوهين في منطقة ريمون في محافظة جرش ، والقى القبض على ستة منهم من ضمنهم شخصان من المصنفين بالخطرين جدا والمسلحين ( بحق الاول ١٤ طلب أمني ، والثاني ٩ طلبات امنية ) بقضايا مختلفة من ضمنها اطلاق النار على رجال الامن .

وقال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام، في بيان ، ان العاملين في ادارة البحث الجنائي ومن خلال متابعتهم للاشخاص المطلوبين والمصنفين بالخطرين والمسلحين باشروا منذ ايام جمع المعلومات وتتبع مجموعة من الاشخاص المطلوبين وبحقهم طلبات جنائية متنوعة في منطقة ريمون في محافظة جرش ، ومشتبه بهم بقضايا حمل السلاح واطلاق النار باتجاه رجال امن واثارة الشغب .

واضاف الناطق الاعلامي انه وفي صباح هذا اليوم وبعد الانتهاء من جمع المعلومات دوهمت اماكن تواجد الاشخاص المطلوبين والمشبوهين حيث القي القبض على ستة اشخاص اثنين منهم من المصنفين بالخطرين جدا والمسلحين بحق الاول ١٤ طلب امني وبحق الثاني ٩ طلبات امنية بقضايا متنوعة ، فيما ضبط برفقتهم اربعة اشخاص اخرين احدهم بحقه ٢٤ طلب امني واخر بحقه طلب واحد ، وبتفتيش اماكن تواجدهم ضبط سلاح ناري واربعمائة حبة مخدرة وكف من مادة الحشيش المخدرة اضافة الى كمية من مادة بودرة الحشيش الصناعي وبوشر التحقيق معهم .