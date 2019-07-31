أردني ذهب لشراء دواء فتوفي داخل صيدلية في القاهرة

وطنا اليوم-عمان : من جديد جُثّة تعود إلى الأردن ، لأردني قد تُوفي في مصر ، واليوم سيتم استلام جثته ، ويعود إلى أرض الوطن ، مُحمّلا على الأكتاف بعد غياب (5) سنوات ، لم يأت خلالها إلى بلده.
مصدر مُقرّب للمتوفي "عُثمان غنايم" ، روى ما حصل ، أشار أنه توفي أثناء شرائه لدواء له في أحد الصيدليات في القاهرة ، وقال " لقد توفي بسبب أزمة قلبية ، واليوم سيتم استلام جثته ".
ولفت أن المتوفي 48 عاما - لم يزر الأردن ، نتيجة لما تعرض له قبل سنوات من احتيال دون أن يذكر المصدر تفاصيل العملية .
المتوفي ، سيصل إلى الأردن اليوم ، مُحمّلا على الأكتاف ، وسيأتي ابنه الجامعي من تركيا ، مودّعا والده ، وطفله الصغير -5 سنوات - ما زال ينتظر والده ، إلا أنه غادر ولن يعود ، فقد جاءت ساعة الموت في بلاد الاغتراب.
المصدر ، أكد أن المتوفي ، كان يرغب بزيارة الأردن ، إلا أن ظروفا حالت – فضّل عدم ذكرها - دون وجوده بين أسرته ، ولكنه اليوم سيكون بين عائلته بفاجعة ، قاسيّة المشاهد ، لافتا أنه قد ترشّح للانتخابات النيابية قبل سنوات ، إلا أنه لم يُحالفه الحظ، ولم تُحالفه الغربة ، فمات وحيدا ، وعاد وحيدا بعد سنوات .