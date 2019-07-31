ضبط 503 أشخاص بحوزتهم 577 سلاحا ناريا

وطنا اليوم-عمان:اعلنت مديرية الامن العام ان كافة وحداتها الشرطية المعنية بالحملة الامنية التي بدأت بتاريخ٢٠١٩/٦/٢٧ تمكنت خلال الاسبوع الخامس للحملة ومن خلال الانتشار الامني ومتابعة كافة البلاغات التي وردت اليها حول ظاهرة اطلاق العيارات النارية وحيازة السلاح غير المرخص تمكنت من القاء القبض على ١٧٠ شخصا في مختلف محافظات المملكة وضبط بحوزتهم ١٨٤ سلاح ناري ومن ضمنهم ثمانية احداث وثلاثة اشخاص من جنسيات عربية واتخذ بحقهم كافة الاجراءات القانونية والادارية اللازمة .

وأكدت مديرية الامن العام ان هذه الحملة الهادفة للقضاء بداية على ظاهرة العيارات النارية وضبط كافة الاسلحة النارية غير المرخصة ستبقى مستمرة وبذات النسق ووفق اجراءات مشددة لملاحقة كافة مطلقي العيارات النارية او حائزي الاسلحة غير المرخصة ، بما يحقق الغاية منها في حماية المجتمع وافراده ومنع مخالفة القانون وملاحقة كل من يقوم بمثل تلك الافعال والقبض عليهم .

وتجدد مديرية الامن العام شكرها لكافة الاخوة المواطنين ممن قاموا بدورهم المجتمعي في نبذ تلك الظاهرة او ممن تعاونوا معها لضبط وملاحقة مطلقي العيارات النارية وحائزي الاسلحة غير المرخصة ، مهيبة بالجميع الالتزام بالقانون والتعبير الحضاري عن الفرح ، داعية اياهم للمساهمة في هذه الحملة والابلاغ بشكل مباشر عن أية مشاهدات او معلومات ترتبط بتلك الظاهرة الخطرة عبر الاتصال على مركز القيادة والسيطرة ٩١١ .