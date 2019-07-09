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حريق في مبنى العيادات الخارجية بمأدبا
وطنا اليوم-عمان:اندلع حريق في مبنى العيادات الخارجية، التابعة لصحة مأدبا، صباح اليوم الأربعاء.
وقال مدير الصحة الدكتور خليل الرواحنة، إن حريقا محدودا شب في أحدى صالات انتظار المرضى في الطابق الثاني والحق أضرارا مادية في المبنى.
وأضاف أنه تم تحويل المراجعين إلى مستشفى النديم الحكومي ، للعمل على صيانة المبنى والوقوف على أسباب الحريق.
وأشار إلى أن الحريق اقتصر على الأضرار المادية فقط، دون وقوع إصابات.
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