ضبط 32 شخصاً متهمون بتزييف العملة وترويج المخدرات

وطنا اليوم-عمان: قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام ان العاملين في ادارة مكافحة المخدرات وفي مختلف محافظات المملكة تعاملوا خلال ال ٤٨ ساعة الماضية مع ٢٥ قضية لترويج المواد المخدرة وتزييف العملة وتمكنوا خلالها من القاء القبض على ٣٢ شخصا وبحوزتهم كميات متفرقة من تلك المواد اضافة الى اربعة اسلحة نارية وكميات من العملة النقدية المزيفة.

ففي غرب اربد نفذ الفريقان الخاصان في الادارة وادارة البحث الجنائي مداهمة لمنزل مروج للمواد المخدرة ومطلوب ومصنف بالخطير حيث حاول الفرار لحظة محاولة القبض عليه وبحوزته سلاح ناري اوتوماتيكي ، حيث تمت متابعته وضبطه والسلاح الناري الذي بحوزته وبتفتيش منزله ضبط شخص اخر اضافة الى ٢٠٠٠ حبة مخدرة وكمية من مادة الحشيش الصناعي ، فيما القي القبض كذلك في منطقة المشارع في الشونة الشمالية على شخصين من مروجي المواد المخدرة في قضيتين منفصلتين وضبط بحوزتهما كميات من المواد المخدرة المختلفة.

وفي محافظة الزرقاء تم التعامل مع ثلاث قضايا القي القبض في الاولى على مروج قام بزراعة مادة الماريجوانا المخدرة داخل منزله حيث ضبط هناك بعد تفتيش المنزل على ٢٢ قارورة مزروعة بتلك المادة واربعة كفوف من مادة الحشيش الصناعي اضافة الى سلاح ناري ، فيما القي القبض في القضية الثانية على مروج بحوزته مجموعة من القطع من مادة الحشيش المخدرة المعدة للبيع ، اما الثالثة فقد القي القبض في لواء الرصيفة على مروج بحوزته كف من مادة الحشيش المخدرة.

وفي محافظة المفرق تم التعامل مع ثلاث قضايا منفصلة القي القبض خلالها على ثلاثة اشخاص من مروجي المواد المخدرة حيث ضبط بحوزة احدهم ٢٠٠٠حبة مخدرة ، فيما ضبط بحوزة الثاني على ١٣٠ حبة مخدرة و٢١ ورقة نقدية مزيفة ، اما الثالث والذي ابدى مقاومة للقوة وحاول الفرار فقد ضبط بحوزته ١٠٠ حبة مخدرة وكمية من مادة الحشيش المخدرة.

وفي محافظة العاصمة تم التعامل مع ١١ قضية القي القبض خلالها على ١١ شخصا في مناطق مختلفة من العاصمة ( سحاب ، النزهة ، وسط البلد ، القويسمة ، طارق ، البيادر ) وضبط بحوزتهم كميات متفرقة من المواد المخدرة المختلفة وضبط بحوزة احدهم سلاح ناري.

وفي محافظة جرش تم التعامل مع قضيتين القي القبض في الاولى على مروجين بحوزتهما كمية من المواد المخدرة وسلاح ناري فيما القي القبض في القضية الثانية على شخص بحوزته ٣٩ ورقة نقدية مزيفة ، وفي منطقة البقعة القي القبض على اربعة اشخاص من المشتبه بهم بترويج المواد المخدرة داخل احدى المركبات وضبط بحوزتهم كمية من المواد المخدرة.

وفي اقليم الجنوب تم التعامل مع قضيتين الاولى في محافظة الكرك حيث القي القبض على ثلاثة اشخاص داخل احد المنازل والذي يستخدم لترويج المواد المخدرة بعد مداهمته من قبل مديرية الشرطة ومكافحة المخدرات ، والثانية في محافظة معان حيث القي القبض على مروج داخل مركبته بعد ان ابدى مقاومة للقوة وضبط بحوزته كمية من المواد المخدرة المعدة للبيع.