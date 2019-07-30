الجمارك تحبط تهريب مواد أولية لصناعة المتفجرات

وطنا اليوم-عمان:أحبطت كوادر جمرك مطار التخليص وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية محاولة لتهريب مواد أولية لصناعة المتفجرات بعدد (183) عبوة كانت متجهة لدولة عربية مجاورة.

وأشار مدير جمرك مطار التخليص عقيد جمارك الدكتور مفلح أبو عليم إلى أن عملية الضبط تمت بعد ان تم الاشتباه بمحتويات أحد الطرود البريدية القادمة من إحدى الدول الاوروبية حيث تم التصرح عن المحتويات بانها عبارة عن مستلزمات أدوية ولكن بعد التفتيش الدقيق والمعاينة الفعلية عبر جهاز الاكس ري إضافة إلى الاستعانة بخبرات سلاح الهندسة الملكي في الجيش العربي تبين بان الطرد يحتوي على مواد أولية لصناعة المتفجرات.

وعلى إثر ذلك تم تنظيم محضر ضبط اصولي وتسليم المضبوطات لسلاح الهندسة الملكي للتعامل مع هذه المواد الخطرة والتخلص منها.

من جانبه أشاد مدير عام الجمارك اللواء الدكتور عبد المجيد الرحامنة بالجهود الكبيرة التي يبذلها موظفو الجمارك الاردنية لضبط مثل هذه القضايا النوعية والمميزة، لمنع تهريب المواد الضارة بإمن وسلامة المجتمع.

وشدد الرحامنة على ضرورة التعاون والعمل مع جميع الأجهزة الأمنية لما فيه مصلحة لمجتمعنا واقتصادنا الوطني.