كشف تفاصيل مقتل عربي بمادبا بعد اخراج جثته من القبر

وطنا اليوم-عمان:قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام ان بلاغا ورد لمركز امن مرج الحمام بتاريخ ٢٠١٩/٠٧/٢٢م من قبل ذوي شخص من جنسية عربية، بعد دخوله للمملكة وانقطاع الاتصال به، حيث شكل على الفور فريق تحقيقي من شعبة بحث جنائي اقليم العاصمة لمتابعة التحقيق في فقدان ذلك الشخص .

واضاف الناطق الاعلامي ان فريق التحقيق باشر بجمع المعلومات حول الشخص المفقود منذ لحظة دخوله للمملكة عبر احد المعابر الحدودية حيث توصل الى الاشتباه بفتاة وشخص آخر والقي القبض على الفتاة، فيما تبين ان الشخص الآخر المشتبه به قد غادر البلاد.

وبالتحقيق مع الفتاة اعترفت بانه وفي منطقة الدوار السابع اقدم المشتبه به وعلى اثر خلافات سابقة مع المغدور على طعنه بقصد قتله وانها قامت بمساعدته في ذلك .

وتابع الناطق الاعلامي انه وبمتابعة المشتبه به وجمع المعلومات حوله تبين انه قد دخل الى المملكة مرة أخرى حيث جرى ضبطه، وبالتحقيق معه اعترف بقتل المغدور على اثر خلافات سابقة وانه قام بنقل الجثة الى منطقة خالية من السكان في محافظة مادبا ودفنه هناك ، حيث جرى اخذ موافقة المدعي العام واخراج الجثة بحضور المدعي العام والطبيب الشرعي، هذا وسيتم احالة القضية لمدعي عام محمكة الجنايات الكبرى .