وفاة وإصابة بحادث تدهور في الطفيلة

وطنا اليوم-عمان:لقي مواطن حتفه وأصيب آخر بجروح ورضوض مختلفة، الاثنين، إثر تدهور مركبة على منحدر طريق العيص في محافظة الطفيلة، واصطدامها بمركبة أخرى.

وذكرت وكالة الانباء "بترا" نقلا عن مصدر في مديرية الدفاع المدني قوله إن كوادر الدفاع المدني هرعت لمكان الحادث وعملت على تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصاب، وإخلاء الوفاة إلى مستشفى الأمير زيد بن الحسين العسكري.