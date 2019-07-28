سارقي اسلاك وكيبلات من شركات اتصالات بقبضة البحث الجنائي

وطنا اليوم-عمان:قال الناطق الإعلامي بإسم مديرية الأمن العام أن طاقم إحدى دوريات البحث الجنائي بالاشتراك مع احدى دوريات النجدةالعاملة في منطقة القطرانة جنوب المملكة واثناء الوظيفة الرسمية اشتبهوا بمركبة محملة بكميات كبيرة من الكيبلات والأسلاك النحاسية والبطاريات ، حيث جرى ايقافها ليتبين من خلال التحقيق مع سائقها أن تلك الكميات مسروقة من ابراج شركات الاتصالات حيث القي القبض على شخص اخر مشتبه بتورطه بالقضية ، ولا زالت التحقيقات مستمرة .

وفي سياق متصل ذكر الناطق الإعلامي أن معلومات وردت للعاملين في قسم بحث جنائي العقبة حول وجود مجموعة من الكيبلات النحاسية المسروقة داخل منزل أحد المشبوهين بمنطقة العاشرة بمدينة العقبة، وبتفتيش المنزل بالطرق القانونية تم ضبط كميات كبيرة منها ، ولا زال البحث جارياً عن المتورط بسرقتها.