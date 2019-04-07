الرئيسية | جرائم وحوادث البحث عن مُتلاعب بعداد تاكسي بالأردن

وطنا اليوم-عمان:أكد مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس بالوكالة يوسف الشمالي، أن المؤسسة تابعت عن كثب مقطع الفيديو الذي تم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعي، الذي يبين قيام أحد السياح من دولة عربية شقيقة بتصوير احد سائقي سيارات الأجرة "التاكسي"أثناء التلاعب بالأجرة من خلال وضع كبسة على عصى ناقل السرعة من الداخل.

وأوضح الشمالي بأن المؤسسة، قامت بضبط حالات مماثلة لهذة الحالة وتوثيقها من خلال التصويرعدة مرات وتم مصادرة العداد وكتابة تعهد خطي بعدم تكرار المخالفة والالتزام بالتعليمات وتحويل المخالفين الى القضاء لاتخاذ الاجراءات بحقهم.

وأضاف الشمالي أنه ومن خلال استجواب المخالفين تم الاعتراف على أحد الأشخاص الذينيقومون بعملية تركيب هذه الكبسات وتم تزويد المؤسسة بالمعلومات عنه وعليه تم مخاطبة الجهات الامنية رسميا وتزويدهم بالمعلومات لغايات ضبط هذا الشخص

وشدد الشمالي على أن عملية التلاعب هذه لا تتم بالعداد بسبب وجود أختام "ترصيص" عائدة الى مؤسسة المواصفات والمقاييس لحماية العداد، إلا أن عملية التلاعب تتم من خلال القيام بتوصيل أسلاك إضافية إلى جدلة أسلاك العداد وتوصيلها على كبسة يتم اخفاؤها بحيث لا يمكن رؤيتها من قبل المواطن وعند تشغيل الكبسة تعمل على إدخال ذبذبات كهربائية الى العداد تعمل على العد بشكل سريع.

ونوّه الشمالي إلى أن المؤسسة قامت بتعديل التعرفة الجديدة الصادرة عن هيئة تنظيم قطاع النقل البريللسيارات التاكسيبتاريخ 7/4/2019 م، حيث أصبحت فتحة العداد النهارية (34) قرشاً، وساعة الانتظار النهارية (247) قرشاً،والتعرفة الكيلو مترية النهارية (24)قرشاً لكل كيلو متر، في حين تم احتساب (35) قرشاً لفتحة العداد الليلة، و (288) قرشاًلساعة الانتظار الليلية،و (28) قرشاً للكيلو متر، كتسعيرة للتعرفة الكيلو مترية الليلية، على أن تكون اقل قيمة يتقاضاها التاكسي لأي طلب هي دينار واحد.

وتقوم مؤسسة المواصفات والمقاييس بالفحص والتحقق من جميع عدادات التاكسي في المملكة، والتأكد من مطابقتها وعدم وجود أي عبث بها، وأنها تعمل وفق التعرفة المعتمدة، وذلك في مركز التحقق المترولوجي التابع للمؤسسة، وفي مراكز الفحص المرخصة من قبلها.

وتهيب مؤسسة المواصفات والمقاييس بالمواطنين وزوار المملكة ضرورة إبلاغها فوراً عن أي مخالفات أو شك بالتلاعب بعداد سيارات الأجرة على هاتف الشكاوى المباشر 065301243، ليتم متابعة الشكوى على الفور وضبط المخالفين، عبر تزويد المؤسسة بالرقم المتسلسل لعداد الأجرة أو لوحة معلومات السائق أو رقم الجنب أو لوحة المركبة.

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