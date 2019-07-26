تفاصيل مؤلمة بفاجعة محمود وسجى في إندونيسيا

وطنا اليوم-عمان:فاجعة محمود وسجى اتفقا على جزيرة بالي الجميلة في إندونيسيا.. والتي هي الآن المقصد الأول للعرسان..!

بعد حفلة عرسهما بأيام ودع محمود ملحم الاهل مع عروسه سجى الدحادحة والدنيا لا تسعهما فرحا.. حياة جديدة تنتظرهما.. واحلام رسموها معا منذ التقت عيناهما قبل عمر..!!

ودعا الاهل على أمل لقائهما في البيت الصغير الذي جهزاه وزرعا في كل زاوية منه حكاية.. وضحكة.. وحتى خلاف على اللون او الديكور.

وبعد رحلة طويلة متعبة وصلا الى الفندق وبانتظارهما برنامج حافل من المغامرات والرحلات البحرية.. وهو الذي يعشق السباحة..

دون ان يعلم أن عشقه للبحر.. سوف ينهي أنفاسه.

وكأي شاب ومن على شاطئ معروف في الجزيره حمل محمود لوح السباحة كي يستمتع بركوب الأمواج القريبة من الشاطئ.. لم يعلم أن إحدى تلك الموجات كانت تستعد لابتلاعه..

كانت آخر كلمات عروسه له وهي تلتقط اخر صورة له

" انتبه حبيبي ما تبعد كثير.."

لكنه ابتعد الى مكان لا عودة منه..

مر الوقت وهي جالسة على الشاطيء تنتظره.. بدأت بالخوف والقلق خاصة أن الشاطئ بدا يخلو من الناس.. اعتقدت انها واحدة من مزحاته وهو صاحب المقالب المعروف.. وفي داخلها قالت : بتشوف شو راح اعمل!!

لكن الوقت يمر.. ومحمود لم يعد بعد

وقتها جفلت من الفكرة التي قفزت إلى عقلها.. واسرعت مفزوعة تبحث عن شرطي كي تبلغه غياب محمود..

تحول الموضوع بعدها إلى عملية بحث رسمية من قبل السلطات هناك وصارت الساعات تمر معجونة بالخوف والجنون..

هستيريا مرعبة أصابت العروس.. تصيح بلا وعي.. وينك محمود.. لا تتركني.. انت قلتلي راح نضل لآخر العمر سوا..

ما كانت تعرف ان اخر العمر.. كان قريب كثير..!

بعد 24 ساعة من اختفائه.. والبحث عنه وجدت جثة العريس الشاب وكان عليها ان تتعرف عليه..!!

سقطت مغشيا عليها.. لااااااااااااا

محمود.. كان البحر بانتطاره

لم يعلم انه وبقدر جماله وسحره.. هو أكبر غدار هاجمته موجة مليئة برائحة الموت سحبته إلى أسفل البحر.. واطبقت عليه.

صاح : اتركيني ارجوكي.. عروسي تنتظرني

ارجووووووكي... ارجووووكي

ثم سكت للمرة الأخيرة..

سجى ستعود إلى الأردن مع تابوت عريسها. بدلا من صندوق ذكريات وصور لشهر العسل..!

سجى ستتلقى التعازي بزوجها بدلا من التهاني بزواجهما..

سجى ستغلق بيتها الذي لم تسكنه بعد.. لان رائحة محمود في كل زاوية ستقتلها مليون مرة.!

ما اصعبها من فاجعة..

ما ابشعك يا موت.. تسرق منا الأحبة بلا موعد

لا تترك لما فرصة للوداع..

الله يرحم العريس الشاب.. ويصبر قلب أهله وزوجته..

انا لله وانا اليه راجعون







