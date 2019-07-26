ضبط ٤٠ سلاح ناري و٢٨٠٩ مخالفات منذ إعلان التوجيهي

وطنا اليوم-عمان:أكد الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام انه ومنذ بداية الحملة الامنية لحظة اعلان نتائج الثانوية العامة جرى القاء القبض على ٤٥ شخصا في مختلف محافظات المملكة وضبط بحوزتهم ٤٠ سلاحا ناريا .

واضاف الناطق الاعلامي انه وفي اقليم العاصمة جرى ضبط ٢٣شخصا وبحوزتهم ٢٣ سلاحا ناريا فيما القي القبض في اقليم الشمال على ٥ اشخاص وضبط بحوزتهم ٥ اسلحة نارية كما وضبط في اقليم الجنوب ١٠ اشخاص بحوزتهم ٧ اسلحة ،هذا وضبط ٧ اشخاص وبحوزتهم ٥ اسلحة في اقليم الوسط.

وأكد الناطق الاعلامي انه لم يبلغ عن اية اصابات بأعيرة نارية سوى لحدث في محافظة مادبا اصيب بعيار ناري طائش في منطقة القدم وحالته العامة حسنة .

وتابع الناطق الاعلامي ان العاملين في ادارة السير ضبطوا ٢٨٠٩ مخالفات مرورية من المخالفات المرتبطة بالتعبير الخاطئ عن الفرح كالمسير على شكل مواكب واخراج الاجسام من المركبات والقيادة بطيش وتهور وجرى ضبط ١٥١ مركبة داخل ساحات الحجز المخصصة لذلك .