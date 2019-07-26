قناة الملك عبدالله مصيدة لأرواح أبنائنا... من المسؤول؟

وطنا اليوم-عمان:انضم الطفل عمار ابنُ الاحدَ عشرَ ربيعاً إلى قائمة طويلةٍ من ضحايا الغرق في قناة الملك عبدالله في الأغوار الشمالية بمحافظة إربد والتي أصبحت تشهدُ حالاتِ غرقٍ دائمةً في القناة رغم مطالبِ المواطنينَ بايجاد حلول جذريةٍ حماية لأرواح أبنائِهم.

تروي ام عمار حزن والم كيف ودعها طفلها الذي طلب الذهاب الى البقالة لدقائق إلا انه ذهب ولم يعد كالعديد من اطفال وفتيان قضوا غرقا في قناة الملك عبدالله في الاغوار الشمالية بمحافظة اربد على مدار السنوات.

وبينما يحمل الاهالي مسؤولية تكرار حوادث الغرق لغياب الاكتاف الاسمنتية والاسلاك الشائكة حول مجرى القناة وضعف الرقابة والمتابعة من قبل كوادر التفتيش ومخاطرة المواطنين في السباحة فيها تؤكد بلدية معاذ بن جبل انها قد قامت بحملات للتوعية والارشاد بخطورة هذه القناة على من خلال الجمعيات الخيرية والمساجد والمدارس.

القناة التي انشئت عام 1963وتمتد لاكثر من 110 كم شرقي نهر الأردن تحولت لمصيدة للاطفال الذين لن تعوض خسارتهم تبريرات الجهات المعنية ولن يطفئ نار حزن الأهالية الوعود بعد اليوم