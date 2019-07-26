 وطنا نيوز -وفاة شخصين اثر حادثين منفصلين في الزرقاء
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وفاة شخصين اثر حادثين منفصلين في الزرقاء
التاريخ : 26-07-2019 11:35:15 المشاهدات: 1365

وطنا اليوم-عمان:توفي شخصان وإصيب اثنان بحادثين منفصلين في محافظة الزرقاء وسط الاردن . 
وتوفي خمسيني الجمعة اثر دهسة من قبل مركبة شحن في شارع الاوتوستراد بمحافظة الزرقاء وفق مصدر امني .
وأشار مصدر ان مجموعات سير الزرقاء قامت بضبط المركبة وتوديع السائق الى المركز الامني المختص .
وفي حادث منفصل توفي شخص واصيب اثنان الجمعة نتيجة لتدهور مركبة على مثلث مخيم الازرق باتجاه الزرقاء وفق مصدر امني .
وقال : انه تم اخلاء الجثة واسعاف المصابين الى مستشفى الزرقاء الحكومي ووصفت احد الحالات بالبالغة، مؤكدا تشكيل لجنة من قبل شعبة التحقيق المروري في ادارة السير لتعليل سبب الحادث .


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