ضبط 26 شخصاَ بحوزتهم 25 سلاحا نارياَ منذ اعلان النتائج

وطنا اليوم-عمان:ضبط ٢٦ شخصا بحوزتهم ٢٥سلاحا ناريا خلال الحملة الامنية على اطلاق العيارات النارية منذ اعلان نتائج الثانوية العامة ، وضبط ٢١٧٣ مخالفة مرورية لمخالفات ارتبطت بالتعبير الخاطئ عن الفرح وحجز ١٣٦ مركبة داخل ساحات الحجز. أكد الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام انه ومنذ بداية الحملة الامنية لحظة اعلان نتائج الثانوية العامة جرى القاء القبض على ٢٦ شخصا في مختلف محافظات المملكة وضبط بحوزتهم ٢٥ سلاحا ناريا.

واضاف الناطق الاعلامي ان ما تم ضبطه من اشخاص واسلحة المضبوطين بقضايا اطلاق العيارات النارية منذ صباح هذا اليوم الى ثمانية اشخاص .

قال الناطق الاعلامي انه وفي اقليم العاصمة جرى ضبط ١٩ شخصا وبحوزتهم ١٩ سلاحا ناريا فيما القي القبض في اقليم الشمال على ٣ اشخاص وضبط بحوزتهم ٣ اسلحة نارية كما وضبط في اقليم الجنوب ٣ اشخاص بحوزتهم سلاحان ناريان ،هذا وضبط شخص وبحوزته سلاح ناري في اقليم الوسط . وتابع الناطق الاعلامي ان العاملين في ادارة السير ضبطوا ٢١٧٣ مخالفة مرورية من المخالفات المرتبطة بالتعبير الخاطئ عن الفرح كالمسير على شكل مواكب واخراج الاجسام من المركبات والقيادة بطيش وتهور وجرى ١٣٦ مركبة داخل حجز ساحات الحجز المخصصة لذلك .

وأكد الناطق الاعلامي انه سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية والادارية بحق كافة الاشخاص المقبوض عليهم فيما ستتواصل الحملة لضبط كل من يقوم باطلاق العيارات النارية او ارتكاب المخالفات المرورية ، مهيبا بالجميع الالتزام بالقانون وعدم اطلاق العيارات النارية والابلاغ عن اية مشاهدات عبر مركز القيادة والسيطرة ٩١١.