حريق في وادي العش بالزرقاء

وطنا اليوم-عمان: اندلع حريق، صباح اليوم الخميس، بساحة خارجية في منطقة وادي العش في الزرقاء، وفق شهود عيان .

واضاف الشهود أن المكان شهد تصاعدا كثيفا للدخان وذلك جراء المواد المحترقة.

من جهته قال مصدر في الدفاع المدني، أن الحريق وقع بساحة خارجية تقدر مساحتها بدونم وتحتوي على اطارات مستعملة ومخلفات ورقية.