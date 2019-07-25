 وطنا نيوز -حريق في وادي العش بالزرقاء
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حريق في وادي العش بالزرقاء
التاريخ : 25-07-2019 02:19:55 المشاهدات: 1135

وطنا اليوم-عمان: اندلع حريق، صباح اليوم الخميس، بساحة خارجية في منطقة وادي العش في الزرقاء، وفق شهود عيان .
واضاف الشهود أن المكان شهد تصاعدا كثيفا للدخان وذلك جراء المواد المحترقة.
من جهته قال مصدر في الدفاع المدني، أن الحريق وقع بساحة خارجية تقدر مساحتها بدونم وتحتوي على اطارات مستعملة ومخلفات ورقية.
فيما لا تزال كوادر الدفاع المدني تعمل على مكافحة الحريق.


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