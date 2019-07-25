 وطنا نيوز -وفاة خمسيني غرقاً داخل سد وادي شعيب
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وفاة خمسيني غرقاً داخل سد وادي شعيب
التاريخ : 25-07-2019 10:33:38 المشاهدات: 1024

وطنا اليوم-عمان:لقي مواطن في الخمسينيات من عمره، مصرعه الخميس، اثر تعرضه للغرق داخل سد وادي شعيب بمحافظة البلقاء.

وصرحت إدارة الإعلام  في الدفاع المدني بأن فرق  الغطس  في مديرية دفاع مدني البلقاء تعاملت اليوم  مع حادث غرق تعرض له  شخص  يبلغ من العمر (57) عام داخل سد وادي شعيب .

وأضافت إدارة الإعلام بان فرق الغطس عملت على  انتشال   الوفاة من داخل السد و إخلاءها  إلى مستشفى  الشونة الجنوبية .


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