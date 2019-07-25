وفاة خمسيني غرقاً داخل سد وادي شعيب

وطنا اليوم-عمان:لقي مواطن في الخمسينيات من عمره، مصرعه الخميس، اثر تعرضه للغرق داخل سد وادي شعيب بمحافظة البلقاء.

وصرحت إدارة الإعلام في الدفاع المدني بأن فرق الغطس في مديرية دفاع مدني البلقاء تعاملت اليوم مع حادث غرق تعرض له شخص يبلغ من العمر (57) عام داخل سد وادي شعيب .

وأضافت إدارة الإعلام بان فرق الغطس عملت على انتشال الوفاة من داخل السد و إخلاءها إلى مستشفى الشونة الجنوبية .