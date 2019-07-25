 وطنا نيوز -صورة تعكس واقع القيادة في شوارع العاصمة عمان
اليوم :
Email: watananews@gmail.com
صورة تعكس واقع القيادة في شوارع العاصمة عمان
التاريخ : 25-07-2019 10:29:36 المشاهدات: 1240

وطنا اليوم-عمان:في لقطة معبرة "الأنانية"، وتجاوز القوانين وأنظمة السير المعمول بها في الأردن، إلتقط أحد الناشطين صورة تظهر تجمع للمركبات أمام احد الاشارات الضوئية بالعاصمة عمان.

ووفقاً للصورة التي نشرها أحد المواطنين، تظهر تجاوز 3 مركبات لخط الاشارة الضوئية وترمكزهم على الجهة "اليسرى" أمام الإشارة رغبة منهم في تخطي من ينتظرون الاشارة الضوئية بانتظام.

هذه اللقطة يعرفها السائقون في الأردن كثيراً، اذ أنها عادة ما تتكرر امامهم على مفرق معظم الاشارات الضوئية.


تابعنا على تطبيق نبض
التعليقات

تنويه

 • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.
• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.
• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.
• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر.

لا يوجد تعليقات على هذا الخبر
اضافة تعليق
الاسم
البريد الإلكتروني
التعليق