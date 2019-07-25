صورة تعكس واقع القيادة في شوارع العاصمة عمان

وطنا اليوم-عمان:في لقطة معبرة "الأنانية"، وتجاوز القوانين وأنظمة السير المعمول بها في الأردن، إلتقط أحد الناشطين صورة تظهر تجمع للمركبات أمام احد الاشارات الضوئية بالعاصمة عمان.

ووفقاً للصورة التي نشرها أحد المواطنين، تظهر تجاوز 3 مركبات لخط الاشارة الضوئية وترمكزهم على الجهة "اليسرى" أمام الإشارة رغبة منهم في تخطي من ينتظرون الاشارة الضوئية بانتظام.

هذه اللقطة يعرفها السائقون في الأردن كثيراً، اذ أنها عادة ما تتكرر امامهم على مفرق معظم الاشارات الضوئية.