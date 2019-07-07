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إطلاق نار على موظفي سلطة المياه بالجيزة
وطنا اليوم-عمان: أطلق مجهولون النار على موظفي سلطة المياه بلواء الجيزة واعتدوا على المركبة التي كانت تقلهم خلال جولة لهم على الآبار الجوفية اليوم الأربعاء.
وبحسب مصدر فإن مجهولين كانوا يستقلون 3 مركبات اعترضوا المركبة التي كانت تقل مدير حوض الجيزة أحمد مطر ، وموظفين اثننين كانوا برفقته ، حيث قاموا برشقها بالحجارة وإطلاق الأعيرة النارية على إطاراتها ثم لاذوا بالفرار.
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