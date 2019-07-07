إطلاق نار على موظفي سلطة المياه بالجيزة

وطنا اليوم-عمان: أطلق مجهولون النار على موظفي سلطة المياه بلواء الجيزة واعتدوا على المركبة التي كانت تقلهم خلال جولة لهم على الآبار الجوفية اليوم الأربعاء.

وبحسب مصدر فإن مجهولين كانوا يستقلون 3 مركبات اعترضوا المركبة التي كانت تقل مدير حوض الجيزة أحمد مطر ، وموظفين اثننين كانوا برفقته ، حيث قاموا برشقها بالحجارة وإطلاق الأعيرة النارية على إطاراتها ثم لاذوا بالفرار.