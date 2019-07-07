 وطنا نيوز -إطلاق نار على موظفي سلطة المياه بالجيزة
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إطلاق نار على موظفي سلطة المياه بالجيزة
التاريخ : 24-07-2019 05:07:33 المشاهدات: 1612

وطنا اليوم-عمان: أطلق مجهولون النار على موظفي سلطة المياه بلواء الجيزة واعتدوا على المركبة التي كانت تقلهم خلال جولة لهم على الآبار الجوفية اليوم الأربعاء.

وبحسب مصدر فإن مجهولين كانوا يستقلون 3 مركبات اعترضوا المركبة التي كانت تقل  مدير حوض الجيزة أحمد مطر ، وموظفين اثننين كانوا برفقته ، حيث قاموا برشقها بالحجارة وإطلاق الأعيرة النارية على إطاراتها ثم لاذوا بالفرار.


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