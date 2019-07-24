 وطنا نيوز -وفاة و6 إصابات بحادث تدهور باص في وادي شعيب
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وفاة و6 إصابات بحادث تدهور باص في وادي شعيب
التاريخ : 24-07-2019 10:08:51 المشاهدات: 1464

وطنا اليوم-عمان:توفي شخص وأصيب ستة آخرين بجروح ورضوض في مختلف أنحاء الجسم، صباح الأربعاء، حادث تدهور باص صغير في منطقة وادي شعيب بمحافظة البلقاء.

و قالت إدارة الإعلام في الدفاع المدني أن كوادر الإنقاذ والإسعاف في مديرية دفاع مدني البلقاء تعاملت اليوم مع حادث تدهور باص صغير في منطقة وادي شعيب،  حيث نتج عن الحادث وفاة وستة إصابات بجروح و رضوض في مختلف أنحاء الجسم.

وأضافت إدارة الإعلام بأن فرق الدفاع المدني تحركت على الفور إلى موقع الحادث حيث عملت على تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين وإخلاء الوفاة ونقل الإصابات  إلى مستشفى السلط الحكومي وحالتهم العامة متوسطة.


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