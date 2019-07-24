تحذر للأردنيين من حالات نصب من قبل امراء في الخليج

وطنا اليوم-عمان:حذرت جمعية الصرافين الاردنيين عبر وثيقة ، البنك المركزي من وجود عمليات نصب من خلال ايهام بعض الاشخاص بوجود هدايا وجوائز من قبل امراء واميرات في الخليج على ان يتم تسليمها بعد ان يقوم الشخص بتحويلها عبر حوالة الى شخص اخر بالاردن

وطالبت الجمعية البنك المركزي بتسمية ضباط ارتباط للرد على استفسارات المواطنين نظرا لكثرة عمليات النصب وحل المشاكل المتعلقة بهم بالاضافة الى التعاون مع الاجهزة الامنية المختصة بهدف القضاء على هذه الظاهرة.