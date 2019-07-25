توقيف 8 أشخاص في الجويدة في قضايا فساد

وطنا اليوم-عمان:قرر مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد توقيف ثمانية أشخاص ارتكبوا شبهات فساد في عدة قضايا كان مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد أحالها اليه في أوقات سابقة .

وقال مصدر مسؤول في الهيئة انه تم توقيف خمسة اشخاص منهم 15 يوماً على ذمة التحقيق في مركز اصلاح وتأهيل الجويدة تلاعبوا بقيمة اراض ٍ كانت قيد البيع لتخفيض قيمة الرسوم عليها ولو لم ينكشف الأمر لفوّت على خزينة الدولة مئات الآلاف من الدنانير ، مشيرًا الى أن من تم توقيفهم على خلفية هذه القضية مدير اراضي جنوب عمان السابق وموظفين اثنين من دائرة الاراضي والمساحة اضافة الى تاجري اراضي وعقارات أحدهما من جنسية عربية .

كما قرر توقيف مقاول نفذ عطاًء لسلطة المياه في أحدى محافظات الجنوب سبعة ايام في " الجويدة " بتهمة اهدار المال العام جراء ارتكابه تجاوزات مالية وادارية ومحاسبية اضافة الى عدم انجازه المشروع مما ترتب عليه مبالغ للسلطة تقدّر ب 180 ألف دينار .

واضاف المصدر ان الأثنين الآخرين اللذين تم توقيفهما سبعة أيام في الجويدة ايضًا فهما شخصين زوّرا في بلدية العامرية اوراق رسمية " عقود ايجار " بأسماء وهمية للحصول على تصاريح عمل وبيعها والمتاجرة بها وبذلك يصبح عدد الذين أوقفوا على خلفية هذه القضية خمسة أشخاص .