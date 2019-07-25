ضبط 25 مروجاً للمواد المخدرة و5 اسلحة نارية

وطنا اليوم-عمان:قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام ان العاملين في ادارة مكافحة المخدرات واصلوا حملاتهم المكثفة لملاحقة وضبط كافة اشكال التعامل مع المواد المخدرة خاصة مروجي تلك المواد وحائزي الاسلحة النارية ، حيث تمكنوا خلال ال ٢٤ ساعة الماضية من التعامل مع ١٥ قضية القي القبض خلالها على ٢٥ شخصا من مروجي المواد المخدرة وحائزي الاسلحة النارية .

واضاف ان ابرز تلك القضايا كانت تنفيذ حملة امنية على مروجي المواد المخدرة في منطقة المشارع في الاغوار الشمالية شارك بها الفريقان الخاصان التابعان لادارتي مكافحة المخدرات والبحث الجنائي حيث القي القبض خلالها على اربعة اشخاص وضبط بحوزتهم كميات متفرقة من المواد المخدرة .

كما ونفذت صباح هذا اليوم مداهمة لمنزل احد الاشخاص المشبوهين في قضايا المخدرات في منطقة الشونة الجنوبية حيث القي القبض عليه وضبط داخل المنزل كمية من اشتال الماريجوانا المخدرة .

وفي محافظة العاصمة تم التعامل مع خمس قضايا القي القبض خلالها على خمسة اشخاص من مروجي المواد المخدرة وحائزي الاسلحة النارية ابرزها كان في منطقة سحاب حيث ضبط بحوزة احد المروجين بعد القبض عليه على كفين من مادة الحشيش المخدرة وكمية من بودرة الحشيش الصناعي وسلاح ناري ، كما وضبط سلاح ناري بحوزة شخص من المشبوهين جنوب العاصمة ، وضبط سبعة غرامات من مادة الكوكائين وتسعة غرامات من مادة الكريستال المخدرة بحوزة مروج اخر جنوب العاصمة .

وفي محافظة اربد تم التعامل مع ثلاث قضايا القي القبض خلالها على اربعة اشخاص من مروجي مروجي المواد المخدرة ، ابرزها ضبط شخصين بحوزتهما سلاح ناري وكمية من المواد المخدرة ، وفي محافظة الزرقاء تم التعامل مع قضيتين القي القبض على اربعة اشخاص خلالهما وضبط بحوزتهم كميات متفرقة من المواد المخدرة .

وفي غرب البلقاء ضبط شخصان داخل احدى المركبات وضبط بحوزتهما سلاحان ناريان وكمية من الذخيرة ، كما والقي القبض في لواء الرمثا على شخصين بحق احدهما ثمانية طلبات امنية وضبط بحوزتهما كمية من مادة الحشيش الصناعي ، وفي البادية الوسطى وبعد جمع المعلومات حول عدد من الاشخاص المشبوهين والمطلوبين بقضايا ترويج المواد المخدرة القي القبض على ثلاثة منهم اثنين منهم مطلوبين .

وبوشرت التحقيقات مع كافة المقبوض عليهم لتوديعهم لمدعي عام محكمة امن الدولة .