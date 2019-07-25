ضبط مصانع ومزارع تسرق مياه الشرب

وطنا اليوم-عمان:نفذت وزارة المياه والري/ سلطة المياه وشركة مياه الاردن مياهنا بالتنسيق مع محافظ العاصمة وبالتعاون مع مديرية الامن العام وقوات الدرك وقوات البادية الملكية حملة في منطقة جنوب العاصمة عمان اسفرت عن ضبط ( 3) اعتداءات كبيرة على خطوط مياه رئيسية في منطقة الموقر تقوم بسحب المياه لتزويد مصانع ومزارع ابقار وبيع صهاريج حيث تقدر كميات المياه المسحوبة بأكثر من 1000 متر مكعب من مياه الشرب يوميا وكذلك ضبط اعتداءات في الكرك / القطرانة تقوم بتعبئة بركة زراعية وري مزرعة خضروات .

وبالتفاصيل قال مصدر مسؤول في الوزارة/ سلطة المياه انه وبناء على معلومات توفرت حول وجود اشتباه بوجود اعتداءات في منطقة الموقر تم تنسيق حملة صباح الثلاثاء 23 تموز مكونة من كوادر سلطة المياه وشركة مياه الاردن بالتنسيق مع المنسق الامني لدى مركز الوزارة حيث داهمت الحملة الموقع وحاول بعض الاشخاص القاء الحجارة لمنع الحملة من القيام بواجبها ولكن الحملة استمرت في عملها بالمكان و اسفرت عن كشف (3) اعتداءات في الموقر تقوم بسحب الخطوط لمسافات يزود مزارع أبقار ومصانع حيث تم فصل الخطوط واعادة تصويب الوضع وعمل الضبوطات الخاصة بالواقعة لتحويلها للجهات القضائية وتوقيف احد المعتدين والبحث جار عن من لاذ بالفرار من الموقع .

وكذلك ضبطت ادارة مياه الكرك/ مديرية الفاقد اعتداءات في منطقة القطرانة تتمثل بسحب خطين رئيسين من الخطوط الرئيسية قرب محطة مياه القطرانة تزود بركة زراعية (150)م3 وري مزرعة (10) دونمات مزروعة بالخضروات حيث تم فصل الاعتداءات ومصادرة المضخات وردم البركة واعداد الضبوطات الخاصة بالواقعة .

واكد المصدر المسؤول ان الوزارة / سلطة المياه ستواصل واجبها تجاه الاخوة المواطنين وصون حقوقهم المائية وفق احكام القانون واثنى المصدر على تعاون المواطنين مؤكدا ان الحملة مستمرة في جميع مناطق المملكة لأحكام السيطرة على كافة مصادر المياه ماضية بكل حزم وفاعلية وتحقق نتائج حقيقية يوما بعد يوم مبينا ان تعاون المواطنين الدائم مع الحملة هو ما مكن وزارة المياه والري والاجهزة الرسمية من انجاز مزيد من عمليات الضبط المختلفة في جميع مناطق المملكة.