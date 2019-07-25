الرئيسية | جرائم وحوادث اخلاء سبيل اثنين من المتهمين في قضية الدخان

وطنا اليوم-عمان:قررت محكمة أمن الدوله الثلاثاء اخلاء سبيل اثنين من متهمي قضية الدخان المزور لقاء كفالة عدلية بقيمة ١٠٠ الف دينار لكل واحد منهما مع ابقاء اشارة منع السفر بحقهما واشارات الحجز التحفظي على اموالهما المنقولة وغير المنقولة. وقال رئيس محكمة امن الدوله القاضي العسكري العميد الدكتور محمد العفيف ان المخلى سبيلهما هما وهب العوامله وسالم الخصاونه

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