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أحكام بحق 33 متهماً تورطوا بـ 23 قضية تمس الأمن الأردني
وطنا اليوم-عمان:من المقرر أن تعلن محكمة أمن الدولة، الثلاثاء، احكامها بحق 33 متهماً تورطوا بـ 23 قضية تمس امن الدولة الاردنية .
وستعقد الجلسات العلنية برئاسة رئيس محكمة من الدولة القاضي العسكري العميد الدكتور محمد العفيف .
وستشمل القرارات متهمين بقضايا ذات علاقة بالترويج لتنظيم داعش الارهاب والتهديد بالقيام باعمال ارهابية ،التحاق بتنظيمات ارهابية وجماعات مسلحة ،المؤامرة بقصد القيام باعمال ارهابية .
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