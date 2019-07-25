الرئيسية | جرائم وحوادث حريق كبير في أحد مصانع الأثاث بالقسطل

وطنا اليوم-عمان:تتعامل كوادر الإطفاء في الدفاع المدني مع حريق كبير شب في أحد مصانع الأثاث في منطقة القسطل حيث يحتوي على خشب ومواد أولية تستخدم في صناعة الأثاث .

وقالت إدارة الإعلام أن فرق الإطفاء تبذل جهود كبيرة في عمليات المكافحة ومنع امتداده للمباني المجاورة باستخدام العشرات من الآليات العملياتية وعدد كبير من رجال الإطفاء .

وأشار إلى أن مدير عام الدفاع المدني اللواء مصطفى البزايعه الحريق من غرفة العمليات الرئيسية .

من جهته قال رئيس القسم الاعلامي لبلدية الجيزه الجديدة مصطفى محمد عثمان إن أسباب الحريق لم تتضح بعد، وأن الدفاع المدني بدأت تحقيقاته في أسبابه.

وقال مدير إدارة الإعلام والتثقيف الوقائي في مديرية الدفاع المدني الرائد اياد العمرو إن حريقا شب بأحد مصانع الأثاث.

وبين العمرو إن مساحة الحريق تقدر بـ 10 الاف م2، حيث نتج عنه إصابة شخص بضيق في التنفس اثر استنشاقة الغازات المنبعثة من الحريق ؛ حيث تم تقديم الإسعافات اللازمة له ونقلة إلى مستشفى المحبة وحالته العامة جيده.

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