القبض على 95 شخصاً من مروجي ومتعاطي المخدرات

وطنا اليوم-عمان:قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام أن العاملين في إدارة مكافحة المخدرات واصلوا خلال الأسبوع الماضي حملاتهم على مروجي ومتعاطي المواد المخدرة في مناطق مختلفة من المملكة بعد معلومات وردت حول نشاطاتهم الجرمية المتعلقة بالمواد المخدرة ألقوا القبض خلالها على ٩٥ شخصاً بحوزتهم كميات كبيرة من المواد المخدرة والنقد المزيف و ٦ أسلحة نارية.

واضاف الناطق الإعلامي أن اولى تلك الحملات كانت في العاصمة والتي القي القبض خلالها على ٢٣ شخصاً ، حيث ألقي القبض على ٨ أشخاص من بينهم ٤ أشخاص مطلوبين ضمن حملة نفذها الفريقان الخاصان بإدارتي مكافحة المخدرات والبحث الجنائي في منطقة سحاب وشخص القي القبض عليه في منطقة القويسمة شرق العاصمة ، كما والقي القبض على ٣ اشخاص في صويلح وشخص في صافوط وشخصين في ضاحية الرشيد شمال العاصمة، و٨ اشخاص آخرين احدهم من جنسية عربية القي القبض عليهم في مناطق عبدون ودير غبار والدوار السابع وجبل النظيف والرابية ومخيم الحسين وسط العاصمة ، وضبطت بحوزتهم جميعاً كميات متفرقة من المواد المخدرة و٣ أسلحة نارية.

وفي محافظة اربد ألقي القبض على ٢٤ شخصاً من بينهم ٤ اشخاص في مخيم الحصن و٣ اشخاص في شارع فوعرا و٣ اشخاص داخل شقة بشارع الجامعة و٤ اشخاص في شارع القدس و٣ اشخاص في لواء الرمثا و ٧ اشخاص في مناطق الشونة والمشارع ووقاص غرب اربد ، وضبط بحوزتهم كميات متفرقة من الحبوب والمواد المخدرة والعملة المزيفة وسلاحان ناريان وكمية من الذخيرة الحية.

وضمن حملة أخرى في محافظة المفرق ألقي القبض على ٦ أشخاص أحدهم من جنسية عربية وبحوزتهم كميات من المواد المخدرة وسلاح ناري ، وداخل أحد المنازل في ضاحية المفرق ضبطت كوادر مكافحة المخدرات هناك ٢٠ ألف حبة من حبوب الكبتاجون المخدرة، وما زال البحث جارياً عن المتورط بإخفائها لإلقاء القبض عليه ، فيما ألقي القبض على شخص بحوزته كمية من المواد المخدرة في منطقة كفرنجة بمحافظة عجلون.

وفي محافظة الزرقاء ألقي القبض على ٢٨ شخصاً من مروجي ومتعاطي وحائزي المواد المخدرة وبحوزتهم كميات كبيرة من المواد المخدرة ، من بينهم ١٣ شخصاً ألقي القبض عليهم ضمن حملة أمنية في لواء الرصيفة.

كما والقي القبض على ٥ اشخاص احدهم من جنسية عربية ضمن حملة امنية في مناطق الجوفة والروضة والكرامة غرب البلقاء ، وشخص القي القبض عليه في منطقة العيزرية في مدينة البلقاء ، وآخر في محافظة مادبا داخل مركبة بالقرب من جسر الحمام ، وضبط بحوزتهم كميات من المواد المخدرة.

اما عن جنوب المملكة فقد القي القبض على ٥ اشخاص في مدينة العقبة احدهم من جنسية عربية واثنين من المطلوبين ، فيما القي القبض على شخص داخل مركبة في مدينة معان ، وضبط بحوزتهم جميعاً كميات من المواد والحبوب المخدرة.

جرى تحويل كافة المقبوض عليهم لمدعي عام محكمة امن الدولة.