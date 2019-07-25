في قضية غريبة...خليجي يتعاطى المخدرات مع أطفاله

وطنا اليوم-عمان:في قضية غريبة من نوعها، كشف القضاء الإماراتي النقاب عن قضية لأب خليجي متورط بتعاطي المخدرات رفقة أبناءه.

وفي التفاصيل التي نقلتها صحيفة البيان الإماراتية، فان المتهم أهمل في رعاية أبناءه، والاعتداء عليهم، وتعريض سلامتهم للخطر.

وتشير الصحيفة الى أن الاب كان يتعاطى المخدرات أمام أبناءه، الأمر الذي دفعهم الى سلوك طريق التعاطي أسوة بأبيهم الذي سهل لهم ذلك في المنزل.

وفي تفاصيل القضية، فان الاب لم يوفر لأبنائه السكن الملائم والبيئة الصحية الآمنة، وذلك بعد أخذ حضانتهم من والدتهم.

هذا ووجهت النيابة العامة الاماراتية للمتهم الابن تهمة حيازة مؤثرين عقليين بقصد التعاطي في غير الأحوال المرخص بها قانوناً، كما وجهت النيابة للمتهمين الأول والثاني معاً "الأب والابن الاخر"، تهمة الاعتداء على السلامة البدنية للطفلة المجني عليها، ولم تصل نتيجة الاعتداء درجة الجسامة، بأن لم يترك أثراً ظاهرياً، وتهمة حيازة المؤثر العقلي "ميثامفيتامين"، بقصد التعاطي.