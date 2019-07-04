قتل أفعى فلسطين المشهورة بسميّتها في الطفيلة

وطنا اليوم-عمان:تمكن فريق الإنقاذ والإسعاف في مديرية دفاع مدني محافظة الطفيلة / مركز بصيرا ، من التعامل مع أفعى سامة " الأفعى الفلسطينية " تواجدت في احد المنازل في بلدة غرندل بلواء بصيرا ، بعد تلقي طلب استغاثة من صاحب المنزل ، وتم التخلص منها ، وفق ما أفاد به مدير دفاع مدني الطفيلة المقدم عيسى الزغايبة.

ودعا المقدم الزغايبة المواطنين بقصبة الطفيلة ولواءي الحسا وبصيرا إلى اخذ الحيطة والحذر ، والإبلاغ فورا عن أية زواحف أو أفاعي تتواجد في محيط منازلهم أو في محلاتهم التجارية أو المرافق العامة حفاظا على حياتهم.

ولفت إلى انه تم منذ بداية الصيف الحالي التعامل مع العديد من حالات لأفاعي سامة تواجدت بمنازل المواطنين ، فضلا عن إسعاف وإنقاذ العديد من الحالات التي تعرضت للدغ من قبل العقارب والافاعي.