اتهامات عراقية لوزير اشترى ربع عقارات العاصمة الأردنية

وطنا اليوم-عمان:طالب نواب عراقيون محاسبة وزير سابق ، متهمين اياه بالفساد ، وشراء ربع عقارات العاصمة عمان.

وفي رسالة وجهت الى رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي طالب النواب محاسبة الوزير السابق، واسترجاع مليارات الدنانير العراقية التي نهبت ابان توليه وزارته في عهد الحكومة السابقة بحسب زعمهم.

وقال النواب : ان الوزير المذكور اصبح من أغنى اغنياء اقليم كردستان ويستحوذ على تجارة السيارات وعنده اكبر معارض بيع وشراء السيارات في الاقليم.

وتابع النواب : كما اصبح الوزير السابق واخوانه من اشهر تجار العقارات في الاردن حتى يقال انهم اشتروا ربع العقارات الموجودة في العاصمة عمان؟ حتى الشعب الاردني صار يتداول النكات عن الوزير العراقي الذي اشترى عمارات ومجمعات سكنية في عمان بحسب وصفهم.

وطالب النواب تفعيل المجلس الاعلى لمكافحة الفساد، وان لا يكون حبرا على ورق بحسب وصفهم.