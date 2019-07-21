 وطنا نيوز -اتهامات عراقية لوزير اشترى ربع عقارات العاصمة الأردنية
اليوم :
Email: watananews@gmail.com
اتهامات عراقية لوزير اشترى ربع عقارات العاصمة الأردنية
التاريخ : 21-07-2019 12:33:38 المشاهدات: 1903

وطنا اليوم-عمان:طالب نواب عراقيون محاسبة وزير سابق ، متهمين اياه بالفساد ، وشراء ربع عقارات العاصمة عمان.

وفي رسالة وجهت الى رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي طالب النواب محاسبة الوزير السابق، واسترجاع مليارات الدنانير العراقية التي نهبت ابان توليه وزارته في عهد الحكومة السابقة بحسب زعمهم.

وقال النواب : ان الوزير المذكور اصبح من أغنى اغنياء اقليم كردستان ويستحوذ على تجارة السيارات وعنده اكبر معارض بيع وشراء السيارات في الاقليم.

وتابع النواب : كما اصبح  الوزير السابق واخوانه من اشهر تجار العقارات في الاردن حتى يقال انهم اشتروا ربع العقارات الموجودة في العاصمة عمان؟ حتى الشعب الاردني صار يتداول النكات عن الوزير العراقي الذي اشترى عمارات ومجمعات سكنية في عمان بحسب وصفهم.

وطالب النواب تفعيل المجلس الاعلى لمكافحة الفساد، وان لا يكون حبرا على ورق بحسب وصفهم.


تابعنا على تطبيق نبض
التعليقات

تنويه

 • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.
• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.
• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.
• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر.

لا يوجد تعليقات على هذا الخبر
اضافة تعليق
الاسم
البريد الإلكتروني
التعليق