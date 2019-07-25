 وطنا نيوز -كشف ملابسات مقتل ثمانينية في العاصمة عمّان
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كشف ملابسات مقتل ثمانينية في العاصمة عمّان
التاريخ : 21-07-2019 09:51:57 المشاهدات: 1424

وطنا اليوم-عمان:كشفت الأجهزة الأمنية، عن جريمة قتل وقعت السبت، بالعاصمة عمان، راح ضحيتها مسنة تبلغ من العمر 80 عاماً,

وفي التفاصيل، قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام، في بيان: ان فريق التحقيق المشكل في شعبة بحث جنائي العاصمة للتحقيق في مقتل سيدة في العقد الثامن من العمر وجدت مساء الامس داخل منزلها في منطقة جبل عمان وقد تعرضت للطعن من قبل مجهول، فقد تمكن الفريق وبوقت قياسي من كشف ملابسات القضية والقاء القبض على مرتكبتها .

واضاف الناطق الاعلامي ان فريق التحقيق عمل منذ لحظة الابلاغ عن الجريمة على مباشرة التحقيق وجمع المعلومات والأدلة من مسرح الجريمة حيث وقع الاشتباه على سيدة على معرفة بالمغدورة والقي القبض عليها وبالتحقيق معها اعترفت انه واثناء وجودها في منزل المغدورة وعلى إثر خلاف حصل فيما بينهما أقدمت على طعنها عدة طعنات في مناطق مختلفة من جسدها بواسطة أداة حادة وغادرت المكان وما زال التحقيق جارياً .


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