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اصابة 26 شخص اثر حادث تصادم بين حافلتين في منطقة الضليل بالزرقاء
وطنا اليوم ـ عمان
أصيب اليوم السبت، 26 شخصا بجروح ورضوض مختلفة، اثر حادث تصادم وقع بين حافلتين تعملان في شركة ملابس في منطقة الضليل في الزرقاء.
وبين مدير مستشفى الزرقاء الحكومي الدكتور عبد الرزاق الخشمان ان الكوادر الطبية في المستشفى عملت على تقييم الحالات المصابة وإجراء الفحوصات اللازمة، حيث تراوحت حالة المصابين ما بين الحسنة والمتوسطة، وتم إدخال 8 مصابين الى المستشفى لتلقي العلاج.
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