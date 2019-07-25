الرئيسية | جرائم وحوادث القبض على متسبب بدهس عائلة في عمّان بعد هربه خارج الأردن

وطنا اليوم-عمان: تمكنت العاملون في البحث الجنائي من القبض على الشخص الذي دهس عائلة جنوب العاصمة وتسبب بوفاة سيدة بعد ان جرى استعادته بالتنسيق مع احدى دول الجوار التي حاول الفرار إليها .

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الامن العام ان فريق التحقيق المشكل في ادارة البحث الجنائي لمتابعة التحقيق في حادثة الدهس التي وقعت اول امس وتعرض خلالها رجل وزوجته وطفلهما للدهس في شارع القدس جنوب العاصمة من قبل مركبة مجهولة لاذ سائقها بالفرار ، ونتج عن الحادثة وفاة الزوجة واصابة الرجل والطفل وما زالا قيد العلاج ، حيث تم تحديد المركبة وهوية سائقها وتم استعادة السائق بالتنسيق مع السلطات في احدى دول الجوار بعد ان تبين انه قد غادر المملكة على احدى الرحلات المتوجهة لتلك الدولة .



وحول التفاصيل اكد الناطق الاعلامي انه ومنذ اللحظة الاولى لوقوع الحادثة شُكل فريق تحقيق لمتابعة التحقيق حيث باشر بجمع المعلومات والادلة من مسرح الجريمة واجراء المسح لمنطقة وقوع الحادثة والمناطق القريبة منها ، ليقودهم احد الادلة للاشتباه باحدى المركبات حيث تم التحرك لعنوان مالكها وعثر عليها وبالكشف عليها تبين وجود اثار صدم تتطابق مع ارتكابها لحادثة الدهس وبالبحث عن مالكها تبين انه قد توجه للمطار حيث تم التحرك على الفور لهناك الا انه كان قد غادر المملكة متوجها لاحدى دول الجوار حيث تم على الفور التنسيق مع ادارة الشرطة العربية والدولية التي قامت بدورها بالاتصال مع مكتب الانتربول في تلك الدولة حيث تكللت تلك الجهود باعادة ذلك الشخص على نفس الطائرة التي غادر عليها وتسليمه للسلطات الاردنية .

وتابع الناطق الاعلامي انه وبالتحقيق معه اعترف بارتكاب الحادثة فيما ارسلت المركبة لادارة المختبرات والادلة الجرمية لاجراء الفحص اللازم وما زالت التحقيقات جارية.

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