القبض على مطلوبين بحوزتهم أسلحة ومخدرات في عمّان والكرك

وطنا اليوم-عمان:نفذت قوة أمنية من البحث الجنائي ومكافحة المخدرات مداهمتين في العاصمة، حيث ألقي القبض خلالهما على أربعة أشخاص من المطلوبين الخطرين، وتم ضبط بحوزتهم خمسة أسلحة وكمية من المواد والحبوب المخدرة، كما والقي القبض في محافظة الكرك على مطلوب مصنف بالخطير جدا .

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الامن العام أن العاملين في شعبة بحث جنائي العاصمة وبإسناد من الفريقين الخاصين التابعين لإدارة البحث الجنائي و إدارة مكافحة المخدرات نفذوا مداهمتين لمنزلين جنوب العاصمة بعد معلومات وردت إليهم حول وجود عدد من الأشخاص المطلوبين من المصنفين الخطرين ومن ذوي الأسبقيات في قضايا إطلاق العيارات النارية ومقاومة الموظفين وحيازة الأسلحة النارية والمواد المخدرة داخلهما ، وأن بحوزتهم عدد من الأسلحة النارية وكمية من المواد المخدرة.

وأضاف الناطق الإعلامي أنه وبعد مداهمة المنزل الأول القي القبض خلاله على ثلاثة مطلوبين من المصنفين الخطرين اثنين منهم مسجل بحق كل واحد منهما عشرة طلبات والآخر مسجل بحقه طلب واحد ، وبتفتيش المنزل عثر على خمسة أسلحة نارية وكمية من الحبوب المخدرة ، في حين ألقي القبض في المداهمة الثانية على مطلوب بحوزته كمية متفرقة من مادة الحشيش المخدرة.

وفي محافظة الكرك القى العاملون في شعبة بحث جنائي الجنوب القبض على شخص مصنف بالخطير جدا وبحقه سبعة طلبات امنية في قضايا الايذاء والسرقة والاحتيال والمخدرات بعد مداهمة منزله وضبط بحوزته كمية من الذخيرة ولوحات مركبات مسروقة .