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العثور على جثة ثلاثيني مضرجة بالدماء في عمان
وطنا اليوم-عمان:عثرث الأجهزة الأمنية صباح الخميس، على جثة شاب ثلاثيني داخل سيارة في الشارع بمنطقة أم أذينة جنوب غربي العاصمة الأردنية عمّان وفقا لمصدر أمني.
وبين المصدر ان الاجهزة المعنية حضرت الى الموقع ، وتم نقل جثة الشاب الى الطب الشرعي لتحديد اسباب الوفاة والتحقيق في ملابسات الحادثة.
واشار المصدر الى ان الكشف الاولي اشار الى وجود آثار دماء في المركبة.
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